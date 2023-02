Sabatini: «Inter, imperfezione che spieghi Lautaro Martinez e non Inzaghi»

È toccato a Lautaro Martinez spiegare le difficoltà dell’Inter, anziché Inzaghi che ha provato a dare scuse e giustificazioni dopo il KO di Bologna. A Sabatini, ospite di Pressing Serie A, non è piaciuto che l’allenatore non si sia preso tutte le responsabilità.

LA REAZIONE – Sandro Sabatini interpreta le parole dopo Bologna-Inter: «Qualsiasi cosa dici dopo una sconfitta presti il fianco alle critiche. La grande imperfezione è che la spiegazione arrivi da Lautaro Martinez e non da Simone Inzaghi. L’Inter fa una buona prestazione, a volte anche ottima, e poi immediatamente nel giro di tre giorni o una settimana ne fa una deprimente: perché succede questo? Inzaghi deve interrogarsi sul perché non riesce a mantenere quel livello di concentrazione. Quando un allenatore vede che c’è qualcosa che non va prova a fare qualcosa di diverso, anche col rischio di sbagliare. Quando vedo Inzaghi a me sembra tutto scolastico, tutto didascalico e tutto facile da comprendere, a partire dai cambi».