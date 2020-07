Sabatini: “Inter ha vinto un’amichevole, non esasperiamo! Per...

Sabatini: “Inter ha vinto un’amichevole, non esasperiamo! Per ora Conte…”

L’Inter ha strapazzato il Brescia a San Siro con un tondo 6-0. Sandro Sabatini – ospite negli studi di “Pressing Serie A”, in onda su “Italia 1”, minimizza la vittoria degli uomini di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

AMICHEVOLE – L’Inter ha vinto e convinto contro il Brescia, ma per Sandro Sabatini è stata poco più che un’amichevole: «Non è che si può dire che quando l’Inter pareggia è pazza e quando vince somiglia al suo allenatore. L’Inter somiglia al suo allenatore quando vince, pareggia e perde. Questa è un’Inter che ha giocato una partita che sembrava onestamente un’amichevole. Se ci basiamo su questa partita per valutare l’Inter facciamo contenti i tifosi, ma non esasperiamo perché oggi è stata un’amichevole».

INSUFFICIENTE – L’Inter di Conte secondo Sabatini è chiamata a fare di più, come ai tempi di un altro tecnico ex Juventus: «La similitudine tra Marcello Lippi e Conte è che viene fatto un mercato di altissimo profilo, la squadra sulla carta viene migliorata e anche i risultati devono migliorare notevolmente. È normale che Conte sia chiamato a fare di più. Qui nessuno gli sta chiedendo di vincere, a Conte viene detto di fare meglio rispetto alla stagione di Luciano Spalletti in base a giocatori acquistati e allo stipendio che prende. Deve fare meglio, per ora in Champions League e Coppa Italia non ha fatto meglio. In campionato magari lo farà».