Sabatini: «Inter ha tutto per fare ‘molto bene’. Ma attese certezze»

Sandro Sabatini, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha detto la sua sul possibile finale di stagione dell’Inter legato al rendimento di Lukaku e Lautaro Martinez.



QUESTIONE DI EPISODI − Sandro Sabatini ha espresso un suo parere sul finale di stagione che aspetta l’Inter ora che Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sembrano essersi ritrovati assieme. Le sue parole: «L’Inter può fare bene nel finale di stagione. Ha fatto due ottime partite sia in Coppa Italia contro la Juventus sia quella in campionato con la Lazio. Sono convinto che la squadra abbia tutto per fare molto bene: caratteristiche, rosa, nomi e potenzialità. Poi cosa significa questo “molto bene” non lo so. Chiaro che tutti si aspettano delle risposte certe. Però vi faccio l’esempio dei due titoli che l’Inter ha vinto lo scorso anno. Uno al 121′ con errore di Alex Sandro e gol di Alexis Sanchez e l’altro in Coppa Italia con rigore discutibile nei 90′ e vittoria ai supplementari. Significa che c’è un equilibrio che alle volte viene spostato da episodi anche abbastanza casuali. Quindi con Lukaku e Lautaro Martinez i nerazzurri andranno meglio? Sì, promettono di andare meglio, ma non significa che accadrà. Ci sono partite come il doppio Euro derby che naturalmente sono legate a chi è più forte, come qualsiasi sfida sportiva. Però ci sono tanti particolari, momenti, dettagli e attimi fuggenti che possono stravolgere anche una competizione semplice tra chi è più forte e più debole».