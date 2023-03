Sabatini: «L’Inter ha la classe per passare. Eviti di prendere cazzotto»

Conto alla rovescia per Porto-Inter, che inizierà alle 21 ora italiana. Il giornalista Sabatini, intervenuto a Radio Radio – Lo Sport, segnala cosa servirà stasera all’Estadio do Dragao per passare il turno.

VANTAGGIO DA TENERE – Sandro Sabatini non sembra preoccupato dalla questione ambientale in vista di Porto-Inter: «Il nervosismo a cui starei attento è quello che si vede in campo fra i vari Nicolò Barella, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Poi l’Inter l’unica cosa che non deve fare è prendere due gol: se tiene la partita, con lo stesso stato d’animo del Milan a Londra una settimana fa, e capisce che se la può giocare ha gli uomini di classe, personalità ed esperienza per portarla a casa. Se l’Inter prende un cazzotto subito è una squadra che al momento sembra disgregata: è l’impressione che ha dato spesso quest’anno».