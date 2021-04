Sabatini: «Inter funziona, dato spaventoso. Con la Juventus si tolga sfizio»

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1 ha parlato della vittoria dell’Inter sul campo del Bologna. Lo 0-1 del Dall’Ara ha permesso ai nerazzurri di consolidare il primato in classifica.

INTER CON LE MANI SULLO SCUDETTO – Sandro Sabatini sostiene che con la vittoria di ieri la squadra di Antonio Conte abbia le mani sullo scudetto. Ma la conquista è iniziata ben prima: «Secondo me lo ha vinto con Spezia-Milan e col derby la giornata successiva. Una cosa è sicura, che evitare di rendere decisive le partite contro Roma e Juventus può essere uno sfizio che l’Inter può provare a togliersi. C’è una formazione che adesso sta funzionando alla grande ed è una formazione che non c’era all’inizio e Conte l’ha trovata con un percorso. C’è un dato spaventoso nelle ultime undici partite: l’Inter non ha fatto nemmeno un minuto in svantaggio, è sempre padrona delle partite».