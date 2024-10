Sabatini: «Inter fragile, ma forte. Scudetto, forza Napoli! Per un motivo»

Walter Sabatini, noto dirigente italiano ed ex Inter, durante un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto col Napoli.

LOTTA AL VERTICE – Walter Sabatini ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Napoli ed Inter hanno qualcosa in più delle altre. L’Inter è campione in carica, qualche fragilità l’ha messa in campo, però fa sempre gol e ce l’ha nelle corde quel tipo di predominio sul campo. Dall’altro lato, la squadra azzurra è solida, ho detto che lotterà fino alla fine dopo la sconfitta di Verona. Conte è un allenatore che cura tutto nei minimi dettagli, complimenti alla società che si è affidata totalmente al suo tecnico».

Scudetto in Serie A, l’ex dirigente esprime una preferenza

LA SCELTA – Sabatini in vista della lotta scudetto, a prescindere dalle avversaria, ha una preferenza: «Forza Napoli, perché la squadra che mi fa simpatia. Per me è la prima antagonista dell’Inter. Squadra molto europea, anche come parametri fisici. Il Napoli è una squadra che gioca con voglia, mi piace molto, ha una profondità della rosa, e credo anche che in città sia ritornato l’entusiasmo».