Sabatini: «Inter squadra forte, la favorita per lo scudetto! Inzaghi cresciuto»

L’Inter asflata il Milan 5-1, e allora anche secondo Walter Sabastini i nerazzurri sono i favoriti per la vittoria finale dello scudetto. Ne ha parlato in un suo intervento nel corso di “TVPlay” in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it

LOTTA SCUDETTO – Walter Sabatini ha espresso la sua opinione riguardo la forza della squadra nerazzurra in ottica scudetto: «L’Inter ha una rosa profondissima e di grande qualità. Non perde mai le distanze e gioca bene in un fazzoletto. I calciatori sono forti e colpiscono a morte, anche Inzaghi lo vedo cresciuto. I nerazzurri i favoriti per la vittoria finale».