Sabatini: «Inter favorita con la Lazio per un ‘destino’! Vi spiego»

Sabatini mette a confronto Inter e Lazio in vista della Supercoppa Italiana di domani. Il giornalista, nel post partita di Napoli-Fiorentina di Italia 1, spiega perché vede i nerazzurri favoriti.

IL CONFRONTO – Sandro Sabatini guarda la classifica di Serie A, che per la Supercoppa Italiana ha visto il pronostico “capovolto” con la vittoria del Napoli: «La favorita? Facendo i conti tra Inter e Lazio stasera avrebbe dovuto vincere la Fiorentina. Invece, per una sorta di destino legato alla Supercoppa Italiana, che nasce come sfida tra la squadra che ha vinto lo scudetto e quella che ha vinto la Coppa Italia, ha vinto il Napoli. E domani tutti si aspettano che vinca l’Inter, se non altro per questo destino. Va detto che secondo me sarà molto equilibrata la partita di domani, perché la Lazio sta molto bene».