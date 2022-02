Sabatini: «Inter, errore tragico! Situazione insostenibile. Dzeko…»

L’Inter questa sera è di scena a Marassi contro il Genoa. Una partita importantissima per i nerazzurri che vogliono uscire dal periodo nero e rilanciarsi nella corsa scudetto. Intanto, Walter Sabatini, ex ds dell’Inter, ha parlato così al Corriere dello Sport.

ERRORE – L’Inter deve uscire dalla crisi. I nerazzurri vogliono tornare a vincere e proveranno a farlo questa sera contro il Genoa. Intanto però, Walter Sabatini, attuale direttore sportivo della Salernitana ed ex dell’Inter, ha rilasciato un’intervista piccante al Corriere dello Sport. «Inter? Il più grande errore professionale della mia vita. L’accettare una richiesta interna che prevedeva io fossi fuori dall’organigramma. Dovevo essere l’ombra di qualcuno? Non so. Un errore tragico, il mio. Dovevo rescindere il contratto prima di cominciare. Una situazione insostenibile. Dzeko con la maglia dell’Inter? Orrido. Io ho solo pensieri stupendi per lui. Gli auguro sempre il meglio. I tifosi della Roma non hanno capito che erano due o tre anni che lo volevano cacciare».

Fonte: Corriere dello Sport – Giancarlo Dotto