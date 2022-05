Sabatini: «Inter eliminata dalla finalista. In Europa trend di miglioramento»

Ieri il Liverpool, che agli ottavi aveva eliminato l’Inter, ha raggiunto la finale di Champions League ribaltando il Villarreal da 2-0 a 2-3 (vedi articolo). Sabatini, da Sport Mediaset, segnala come proprio questo dato può dare fiducia ai nerazzurri nel cammino europeo.

ROTTA DA PROSEGUIRE – L’Inter si presenterà in Champions League nella prossima stagione, ancora da capire in quale fascia perché dipende dal piazzamento in Serie A. Il giornalista Sandro Sabatini, vista la qualificazione del Liverpool alla finale, segnala un dato: «Di fatto è la squadra eliminata dalla finalista. Se i numeri contano qualcosa va detto che, comunque, l’Inter esce in un trend di miglioramento da questa Champions League».