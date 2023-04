Sabatini: «Inter, Dzeko scelta giusta per iniziare senza paura!»

Sabatini esprime il proprio parere sulla formazione dell’Inter, in particolare su Dzeko, che scenderà in campo tra pochissimo contro il Benfica (segui LIVE). Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel pre-partita di Mediaset Infinity.

CONDANNA – Sandro Sabatini parla della scelta di schierare dal 1′ Dzeko al posto di Lukaku e del trio difensivo dell’Inter. Così il giornalista nel pre-partita di Benfica-Inter su Mediaset Infinity: «Stasera tutto può essere. È l’occasione giusta per l’Inter affinché tutto sia. Sarà una bolgia perché lo stadio del Benfica sarà molto caldo. Io credo che sia i nerazzurri che Simone Inzaghi abbiano la condanna di essere giudicati ogni partita come se fosse l’ultima spiaggia. Ma l’Inter spera che questa non si l’ultima ma la terzultima spiaggia. La scelta di Dzeko al posto di Lukaku tecnicamente ci sta. In una partita come questa, col Benfica che più gioco e l’Inter va di ripartenza, con Dzeko ai uno che ti tiene la palla. Lukaku, invece, è uno che va in profondità ma non dialoga con i compagni. Il belga sarà importante negli ultimi minuti ma Dzeko per iniziare senza paura è la scelta giusta. Il trio difensivo dell’Inter si trova davanti a un Benfica che ha segnato tanto. È evidente che Darmian, Acerbi e Bastoni non sono le prime tre scelte di partenza. Skriniar questa sera è un’assenza molto importante».