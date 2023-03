Sabatini: «Inter, difetti ingigantiti. Brozovic scaricato, Asllani perché?»

Sabatini contesta come rispetto alla scorsa stagione l’Inter non sia cresciuta, anzi. Ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista contesta poi la gestione di Brozovic e Asllani da parte di Inzaghi.

LE DIFFICOLTÀ – Sandro Sabatini vede una reiterazione: «Il problema dell’Inter è che perde con le squadre deboli, lo stesso del Napoli l’anno scorso. Il problema dell’Inter, per cui è sotto accusa Simone Inzaghi, è che il lavoro di un allenatore, di una società e di una rosa lo vedi se cresce durante la stagione. I piccoli o grandi difetti che aveva a inizio stagione man mano che passa il tempo, anziché ridursi, aumentano o diventano giganti. Non è solo colpa di Inzaghi, ma tra società, allenatore e squadra ci sono dei problemi che si ingigantiscono. Sul turnover secondo me ne fa poco, perché vedo un giocatore come Kristjan Asllani a un certo punto sparito e non capisco il perché. Marcelo Brozovic è stato scaricato, non è stata protetta questa squadra».