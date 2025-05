Sabatini: «Inter di cuore, meno forte ma più brava del Barcellona»

Sandro Sabatini, ospite a Microfono Aperto in onda su Radio Sportiva, ha analizzato la spettacolare gara vinta dall’Inter contro il Barcellona, che ha portato i nerazzurri in finale di Champions League.

VITTORIA – Sandro Sabatini parla a 360° di Inter-Barcellona: «Il Var è stato utilizzato bene. I tifosi non possono protestare a seconda da che bandiera sventolano. Giudizio è oggettivo, Var ha preso tutte le decisioni corrette. Io credo che parlare dell’arbitro dopo quello che si è visto ieri è periferico. Ieri ci sono stati 130 minuti di calcio, in cui si è accantonata la teoria, la costruzione dal basso, e tutte quello che è da accompagnamento. Della vittoria dell’Inter resterà il cuore, il coraggio, la resistenza, l’orgoglio e la resilienza. Vittoria di una squadra che non erta la più forte, ma perché è stata la più brava. Ho visto Italia-Germania 4-3 da bambino, e il paragone con quanto visto ieri e le emozioni che ha suscitato ci si accosta molto alla famosa partita del secolo».

FORZE – Sabatini ha poi sottolineato come l’Inter abbia ribaltato il pronostico contro il Barcellona: «Questo è un complimento immenso per me: Inter è forte ma non al livello del Barcellona, e per questo vanno fatti molti complimenti. Lasciatemi dire che il campionato lo vincerà il Napoli, ma la squadra più forte in Italia è l’Inter, cosi come in Champions League il Barcellona era la più forte ma in finale ci va l’Inter».

Sabatini elenca gli eroi di Inter-Barcellona e elogia Inzaghi

EROI – Sandro Sabatini analizza la prestazione di molti singoli calciatori dell’Inter. Chiunque è entrato dei nerazzurri ha saputo dare un contributo per la vittoria finale: «È stata la partita degli eroi per caso: da Acerbi a Frattesi che portano l’Inter in finale ma non solo. La concentrazione nei minuti finali di De Vrij, la prestazione di Taremi. L’iraniano ha giocato quasi un ora di partita di altissimo livello, credo che nessuno degli 80.00 a San Siro e i milioni collegati a casa speravano in una prestazione così da parte sua. Bravissimo anche Inzaghi tatticamente ad interpretare la partita fuori dai canoni soliti della squadra. Nel primo tempo Inter ha giocato sui lanci lunghe e aggredendo forte sulle seconde palle, portando la partita nella metà campo del Barca, dove sono meno invincibili. Finché a retto il fisico ci sono stati lì in attacco, e poi hanno vinto di cuore».