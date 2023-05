Sabatini: «L’Inter in Coppa Italia dovrebbe perdere! Tutto l’anno…»

Parlando dell’alternanza dell’Inter tra gare difficili positive e gare semplici negative, Sabatini lancia una provocazione in vista della finale di Coppa Italia

IMPRESSIONE − In collegamento su Radio Radio, Sandro Sabatini, ha parlato così dell’Inter: «Abbiamo passato tutto l’anno a dire che l’Inter sbagliava le gare semplici e faceva bene in quelle difficili. Ora sono tutte difficili, tranne quella in Coppa Italia. Quindi con la Fiorentina dovrebbe perdere. Adesso l’Inter sta bene, contro la Lazio mi ha fatto impressione. Ha dominato nel gioco. La Lazio si è fatta pericolosa solo con gli scivoloni di Acerbi. Non ha fatto niente, viene quasi da pensare che Immobile, per quanto sia indispensabile per i gol, non valorizzi tanto la squadra».