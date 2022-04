Sabatini: «Inter contro 3 ex del Triplete! Thiago Motta con Napoli e Milan…»

Sabatini invita l’Inter a non fidarsi degli ex che affronterà nei prossimi giorni, a partire proprio da Thiago Motta in Spezia-Inter. Il giornalista di Sport Mediaset, intervenuto nel corso del TG sportivo su Italia 1, si sofferma sulla lotta scudetto in cui Milan e Napoli hanno già pagato

RICORDANDO IL 2010 – Il calendario nerazzurro appassiona Sandro Sabatini, che ricorda i “romantici” incroci in arrivo: «Non è l’unico ex che si ritroverà davanti l’Inter nei prossimi giorni, Thiago Motta. L’Inter ha in calendario tre partite con tre protagonisti del Triplete. Si parte dallo Spezia di Thiago Motta, ex centrocampista nerazzurro che sarebbe moderno anche nel calcio odierno. Thiago Motta ha già affrontato Napoli e Milan, dando la propria impronta nella lotta Scudetto. Non c’è bisogno di ricordare i risultati di quelle due partite (vittoria 0-1 in casa del Napoli e 1-2 in casa del Milan, ndr). Poi l’Inter si troverà di fronte José Mourinho, contro la Roma. L’allenatore rimasto a Madrid dopo la vittoria della Champions League e che oggi potrebbe portare un’altra italiana a trionfare in Europa (in UEFA Europa Conference League, ndr). Il DJ della festa a San Siro fu Marko Arnautovic, che era sicuramente il più riposato della rosa (ride, ndr). L’Inter lo affronterà contro il Bologna, che ha già fermato il Milan pur senza segnare e non segnando neanche contro il Napoli». Questo il commento di Sabatini, che avverte l’Inter della minaccia rappresentata dai tre ex in questo mese di aprile.