Sabatini: «Inter, c’è una statistica inquietante ma fiduciosa. Col Genoa…»

Sandro Sabatini, durante l’edizione del Tg Sport Mediaset, ha analizzato una statistica dell’Inter molto recente. Poi, ha commentato anche il pareggio contro il Genoa di ieri sera

STATISTICA − Sabatini riporta i numeri della squadra di Inzaghi: «L’Inter ha una statistica che è abbastanza inquietante ma al contempo è anche uno spunto di fiducia. Edin Dzeko è stato l’ultimo autore di un gol nerazzurro in campionato, contro il Napoli al Maradona. Nelle ultime due partite, l’Inter ha tirato 53 volte concludendo zero. C’è sfortuna e imprecisione. Contro il Genoa 20 tiri in porta e tanto possesso. Cosa manca? L’Inter si deve sbloccare, tutto qui».