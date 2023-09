Sabatini: «Inter bene ma vinto con squadre non al top! Un dubbio»

Sabatini consiglia ai tifosi dell’Inter di non essere troppo entusiasti di questo inizio di stagione. Il giornalista, poi, discute alcune scelte di Inzaghi sui titolari.

DOMANDE – Sandro Sabatini avanza alcune perplessità legate alle prime giornate di campionato dell’Inter. Così parla il giornalista su Radio Sportiva: «Quello di Inzaghi è stato un rinnovo meritatissimo. È evidente che l’Inter sembra cresciuta rispetto all’anno scorso. La difesa va benissimo. Ma invito a un po’ di prudenza e a guardare il valore degli avversari. Non bisogna dimenticare che l’Inter ha fatto queste belle partite contro squadre non al top o che si sono presentate in condizioni quasi disastrose, tipo la Fiorentina. Una squadra spenta, che non aveva né forza né voglia di opporsi all’Inter. La difesa è imperforabile? Sì ma se continuerà a giocare Darmian titolare avrò un appunto da fare. Anche se sarò d’accordo perché credo sia un giocatore splendido, che ha trovato la maturazione adesso. Criticherò però chi ha speso 30 milioni di euro per comprare Pavard. Inzaghi chi fa giocare nel derby titolare? Darmian o Pavard? E chi a centrocampo, Mkhitaryan o Frattesi? Se fa giocare i primi, come penso, ci sarà un pochino da interrogarsi con il tempo sui soldi spesi che forse potevano essere indirizzati su un altro ruolo. Ma in generale, comunque, l’Inter ha una rosa fortissima».