Sabatini: “Inter, bene il risultato ma Conte troppo difensivo. Il Napoli…”

Sandro Sabatini

L’analisi di Sandro Sabatini, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, dopo Inter-Napoli. I nerazzurri hanno sofferto parecchio ma sono riusciti a strappare un risultato fondamentale contro i partenopei.

LA CRITICA – L’Inter ha battuto il Napoli grazie a un rigore di Romelu Lukaku. Tanta sofferenza per i nerazzurri, soprattutto negli ultimi quindici minuti, dopo che i partenopei erano rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Lorenzo Insigne. Sandro Sabatini, giornalista ed ex addetto stampa nerazzurro, ha analizzato così la prestazione dell’Inter: «Noi guardiamo il risultato, che è la cosa più importante, ma il Napoli non ha giocato peggio dell’Inter. È successa più o meno la stessa cosa in Juventus-Atalanta, ma è finita diversamente. Se la partita fosse terminata in maniera diversa, avremmo giudicato diversamente le scelte difensive di Antonio Conte. Sono contento per i tifosi dell’Inter e per il tecnico, che sono vicini all’aggancio in vetta. Alla fine conta il risultato, ma nell’ultimo quarto d’ora l’Inter ha sofferto col Napoli in inferiorità numerica. Vero che esce sconfitto, ma il Napoli non si deve demoralizzare. L’espulsione di Insigne? È stato molto ingenuo, anche perché c’è il VAR e all’arbitro bisogna sempre rivolgersi con rispetto».