Sabatini: «Inter, avrei fatto un acquisto! In un reparto serve rinforzo»

Il mercato dell’Inter per ora fatica a muoversi concretamente. Sandro Sabatini su Radio Sportiva vede in prospettiva un colpo da fare per la dirigenza nerazzurra.

DIFESA – Sandro Sabatini giudica positivamente la squadra di Simone Inzaghi, anche se un colpo lo farebbe: «C’è poco da rinforzare all’Inter. Devi trovarlo uno più bravo di Taremi, Arnautovic e Correa. Devi trovarlo, ma comunque non gioca titolare. Devi avere una terza punta, Thuram e Lautaro a meno di febbre giocano sempre. Devi trovare uno più forte di Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. Lo stesso con Dimarco e Dumfries, è impossibile. La squadra dell’Inter è molto forte e ci sono anche le seconde linee. In difesa serve qualcosa, togliamo Pavard che comunque è una sicurezza. Togliamo Bastoni che è una sicurezza. De Vrij e Acerbi non sono sicuri, hanno ricadute fisiche e lì un giovane li avrei preso in prospettiva. L’intenzione è di provare Bisseck centrale, per me è bravissimo».

Inter, non solo la difesa! Un colpo in prospettiva

GIOIELLO – Tra i giocatori seguiti in vista della prossima estate c’è il talento spagnolo classe 2004 del Como. L’Inter sta già lavorando per portarlo ad Appiano Gentile, Sabatini dice la sua a riguardo: «Nico Paz? Mi piace tantissimo, Oaktree segue la politica dei giovani e la approvo. Il Como trova giocatori di alto livello»