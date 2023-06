Sabatini: «L’Inter sfrutti i pochi momenti che avrà. È la notte che tutti sognano!»

Sabatini fa il punto della situazione nel pre-partita di Manchester City-Inter. Di seguito il pensiero del giornalista, ospite della trasmissione di Mediaset Infinity, prima della finale di Champions League.

SOGNO – Sandro Sabatini esprime alcune considerazioni sull’attesissimo match di Champions League: «La notte che tutti sognano, sia calciatori che i tifosi, sin da bambini. Secondo me la partita la deciderà come giocata il Manchester City ma l’Inter deve sfruttare al meglio i momenti e gli attimi in cui la squadra di Guardiola non potrà esprimersi con quel pressing furibondo e organizzatissimo che delle volte riesce a mettere in campo. Tutti hanno la naturale tensione del pre-partita ma ho osservato Dimarco. Lui mi sembra avere qualcosa di più negli occhi e nell’espressione del volto. Per chi è tifoso giocare con la propria squadra del cuore credo che sia qualcosa di assolutamente unico. Credo che un centrocampista come Mkhitaryan e un attaccante come Lukaku, che subentrano nel secondo tempo, ce l’hanno poche squadre in Europa».