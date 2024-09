Sabatini: «Inter-Atalanta la miglior partita di Inzaghi da allenatore!»

Sandro Sabatini è stato in collegamento su Radio Sportiva e si è sbilanciato sulla partita di venerdì scorso tra Inter e Atalanta. L’opinionista si è anche espresso sugli esterni nerazzurri.

ESTERNI – Sandro Sabatini è sicuro del valore del canadese, ma non solo: «Buchanan è stato sostituito da Palacios. L’Inter ha spostato Carlos Augusto come vice-Dimarco e ha preso Palacios come alternativa a Bastoni. Buchanan l’anno scorso è stato il quinto uomo di fascia, è un ottimo giocatore e si rivelerà un buon investimento. Si farà vedere. Augusto può fare sia esterno che braccetto, non per caso lui è sempre nell’orbita della Nazionale Brasiliana».

Inter-Atalanta, il giudizio di Sabatini

FORZA – L’opinionista ha poi aggiunto sul valore della squadra meneghina: «L’Inter ha due squadre, non voglio sminuire il lavoro di Inzaghi e vado oltre. Il lavoro di Inzaghi è evidente ed è in crescita rispetto all’inizio della sua avventura all’Inter. Come ho visto giocare l’Inter con l’Atalanta io non l’ho mai vista. Questa è stata la miglior partita dei nerazzurri della storia di Simone Inzaghi da allenatore. Una serie di passaggi e trame tra i giocatori che significa armonia tattica e di schemi trovata. I giocatori sanno cosa fare, dove correre, è un gruppo inoltre che va d’accordo»