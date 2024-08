Sabatini: «Inter-Atalanta con un’anomalia! Ma curioso su più aspetti»

Sabatini in vista di Inter-Atalanta, gara valida per la terza giornata di Serie A a San Siro in programma venerdì 30 agosto, durante un suo intervento a Radio Radio ha espresso la sua opinione e sollevato un dubbio.

ANOMALIA – Sandro Sabastini in radio esprime un dubbio sulla presenza o meno del bomber argentino per una sfida così importante: «Inter-Atalanta ha un’anomalia e riguarda i giocatori reduci dalla Copa America. Giocare con Lautaro Martinez o senza Lautaro Martinez c’è una bella differenza. Sono proprio curioso la partita di domani sera. Secondo me sarà una partita di altissimo livello».

Atalanta in corsa per lo scudetto? Curiosità dopo il mercato

BIG MATCH – Il giornalista è curioso riguardo quella che sarà la sfida di San Siro: «Sono curioso di vedere se il mercato ha stravolto l’Atalanta che vista anche in finale di Supercoppa Europa e a Lecce, è una squadra straordinaria. Però giocare a San Siro la terza giornata con l’obbligo di fare risultato, non è agevole come situazione».