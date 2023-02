Sabatini: «Inter alla parte decisiva con prospettive. Inzaghi? Su qualcosa perplesso»

Sabatini mette in discussione su alcuni punti il rendimento di Inzaghi all’Inter, ma vede un futuro immediato per i nerazzurri comunque positivo. Queste le sue parole da Pressing Serie A su Italia 1.

SI VEDE LA LUCE – Sandro Sabatini trova nonostante tutto delle indicazioni confortanti: «L’Inter con l’Udinese? È stata abbastanza sottotono la prestazione, con un risultato importantissimo. Però, in vista di mercoledì, l’Inter non ha infortunati e molti in buona forma più altri in ripresa tipo Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. L’Inter secondo me inizia la parte decisiva della stagione con buone prospettive. In generale mi sembra l’Inter molto più forte del Milan, come si è visto nei due derby recentissimi. Edin Dzeko? È stanco, secondo me un bravo allenatore capisce i momenti. Il comunicato della Curva Nord su Simone Inzaghi? Che i tifosi si sentano in diritto di fare un comunicato tecnico sull’allenatore secondo me è allucinante. Poi un po’ Inzaghi sulla gestione della rosa, dei cambi e dello spogliatoio lascia perplessi».