Sabatini: «L’Inter indovina i nuovi acquisti. Arnautovic? Aspetterei!»

L’Inter secondo molti avrebbe bisogno di intervenire sul mercato a gennaio per sistemare la situazione della fascia destra e dell’attacco. Su questo e, in particolare, su Arnautovic si sofferma Sandro Sabatini.

MERCATO – L’Inter ha qualche limite in fase offensiva? Sandro Sabatini non è del tutto d’accordo. Di seguito il pensiero del giornalista intervenuto su Radio Sportiva: «L’Inter ogni anno indovina, non per fortuna ma per competenza, i nuovi acquisti. Riesce a capitalizzare al massimo le cessioni, addirittura migliorando la squadra. Quello che è successo con il portiere, per esempio, è clamoroso. Ne è andato via uno stravagante a 50 milioni di euro e ne hanno preso uno che durerà meno come carriera ma a due-tre milioni. E Yann Sommer sta giocando meglio di André Onana, pur non avendo la stessa età. Quindi complimenti all’Inter, che negli anni sta facendo un mercato eccezionale. Va molto di moda la sensazione che la squadra di Simone Inzaghi senza Lautaro Martinez o Marcus Thuram sia rovinata. Ma mi permetto di dire che il vero Marko Arnautovic all’Inter non si è ancora visto, anche a causa di un infortunio. Ci sono ancora due-tre partite prima dell’inizio del mercato di gennaio e poi dopo ci sarà una valutazione. Se Arnautovic torna, un minimo, quello che era al Bologna io starei tranquillamente così anche in attacco».