Sabatini: «Inter 6 gare in 25 giorni, Milan 4. Polemiche arbitrali? Spero no»

Sandro Sabatini, dagli studi di Sport Mediaset, ha analizzato il calendario di Inter e Milan per la volata Scudetto. Il giornalista, inoltre, spera ad uno sprint finale privo di polemiche arbitrali

DUELLO − Sabatini giudica la volata Scudetto con la lotta tra le due milanesi: «Scudetto Inter o Milan? Sarà un sogno solo per uno, che si deciderà giornata dopo giornata e minuto dopo minuto. Pioli ha creato la differenza, ha parlato di leoni nonostante l’Inter abbia un biscione nello stemma. Nei prossimi 25 giorni l’Inter avrà sei partite, il Milan 4. La squadra di Inzaghi avrà due impegni supplementari, quello di domani potrà valere il sorpasso. Nel caso di Bologna-Inter serve ricordare ciò che successe in Bologna-Milan con i felsinei che chiusero in 9 con due espulsi giustamente. Speriamo che questo sprint non sia caratterizzato da polemiche inutili».