Sabatini: «Inter, sull’1-1 c’è l’errore di de Vrij. A Udine sceglierei Cordaz!»

Sandro Sabatini, presente negli studi di Pressing, ha parlato in merito al KO dell’Inter a Bologna con due gol presi da errori. Palese quello di Radu. Il suo parere in caso di forfait di Handanovic a Udine

COLPEVOLI − Sabatini si esprime sui due gol presi dall’Inter a Bologna decisivi per il KO: «C’è l’aspetto psicologico che blocca l’Inter dopo il gol subito. Evidente accoppiamento di marcature, forse poteva dare una mano de Vrij a Dimarco. Sbaglia nel fare segno a Dimarco proprio per la differenza di statura tra il difensore dell’Inter e l’attaccante del Bologna. Non la può mai beccare l’ex Verona. Errore Radu? Perisic coinvolto perché col senno di poi la rimessa si poteva mandare avanti. Non so cosa insegnano gli allenatori sul coinvolgere i portieri con i piedi. Ma ovviamente li metti in ansia. Errore talmente clamoroso, dispiace tanto per Radu. Se Handanovic sta ancora male contro l’Udinese farei giocare Radu o Cordaz? Io farei giocare Cordaz».