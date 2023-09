Sabatini insiste nell’assurdo: «Bastoni? Voglio sentire l’audio del VAR!»

Sabatini prosegue nella sua crociata contro il gol di Dimarco in Empoli-Inter, come se fosse una questione personale. Il giornalista continua a ipotizzare un (inesistente) fuorigioco di Bastoni, tanto da chiedere l’audio del VAR.

DI NUOVO – L’aveva già detto ieri e lo ripete pure oggi, nonostante numerose evidenze contrarie, durante Radio Radio Mattino. A Sandro Sabatini proprio non va giù il gol che ha deciso Empoli-Inter: «C’è il gol di Federico Dimarco, che poi da alcune inquadrature si è scoperto che era regolare, su cui la posizione di Alessandro Bastoni è dubbia. Che si scopra da una foto dei tifosi che non intralcia no, io vorrei vedere. Perché il VAR non ha chiamato le immagini? Perché non c’è la linea del fuorigioco? Lì il VAR è stato in silenzio? Io voglio sentire l’audio quando parlano, ma anche i silenzi. E non è che lo faccio per alimentare polemiche. Io dopo il gol di Dimarco mi aspetto che il VAR, prima di far riprendere il gioco, abbia controllato: secondo me non l’hanno fatto, perché anche loro hanno detto “Madonna che gol” senza cercare un tacchetto in fuorigioco per un gol così». Fuorigioco di Bastoni che, va ricordato, è del tutto inesistente.