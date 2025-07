Sabatini insinua: «Lautaro Martinez rischia di creare un caso!»

Sandro Sabatini si è espresso in merito alla decisione di Lautaro Martinez di esternare in pubblico il suo malcontento per il comportamento di qualche compagno di squadra, non convinto di restare all’Inter. Di seguito il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Le parole di Lautaro Martinez hanno sicuramente colto nel segno, stante il ruolo di capitano da lui esercitato e il contesto in cui sono state pronunciate. Il capitano dell’Inter si è espresso in questi termini a DAZN: «Qui bisogna voler restare. Capito? Perché qui si lotta per obiettivi. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare resti, chi vuole andare via vada via. Noi qui facciamo di tutto e ho visto tante cose che non mi sono piaciute». Rispetto a queste parole, il giornalista Sandro Sabatini ha indicato le sue perplessità a Sport Mediaset in considerazione di potenziali effetti negativi per l’ambiente: «Calhanoglu non era al Mondiale per Club, secondo me si sbaglia a parlare di lui quasi a voler costruire un alibi per la sconfitta (col Fluminense, ndr.). Le parole di Lautaro Martinez possono causare effetti contrari a quelli positivi da lui auspicati. Sta accendendo una bomba nello spogliatoio. A mio avviso, in questo modo sta rischiando di creare un caso all’Inter».