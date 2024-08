Sabatini: «Infortuni Inter? Non solo casualità, pure un altro fattore!»

Sandro Sabatini ha detto la sua sugli infortuni in casa Inter, ieri si è fermato anche Stefan de Vrij. Il giornalista interviene sulla questione.

DUE FATTORI – Su Radio Radio Mattino Sport e News si discute sugli infortuni in casa nerazzurra. Questo l’intervento di Sandro Sabatini: «Guardo sempre alla cartella clinica, per Arnautovic non è una novità; mentre Taremi, Zielinski e de Vrij sono over 30. L’anno scorso tutti gli infortuni capitavano al Milan, quest’anno all’Inter. Lo staff del Milan è totalmente cambiato, quello nerazzurro no. Sono portato a pensare che ci sia la casualità e l’incidenza dell’età. Marotta per questo prenderà un attaccante più giovane perché l’Inter è una squadra fortissima, ma con un’età media elevata».