Sabatini: «Haaland? Chissà chi era l’Acerbi della Stella Rossa»

Tantissima ironia negli studi di Champions League Live su Canale 5. Il Manchester City ha vinto per 3-1 contro la Stella Rossa, ma Haaland non ha segnato. Sandro Sabatini scherza ripercorrendo lo scontro con Francesco Acerbi.

SFIDE – Un duello indigesto per il giocatore del Manchester City, Sabatini lo ricorda scherzando: «Haaland? Chissà chi era l’Acerbi dello Stella Rossa per non farlo segnare oggi. Scherzo ovviamente, Acerbi non lo aveva fatto muovere in finale di Champions League mentre questa sera il calciatore ha giocato bene. Ha fatto un assist per Alvarez»