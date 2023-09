Sabatini: «Frattesi in forma, Barella meno. Formazione? Apprezzo Inzaghi»

Sabatini sembra dell’idea di preferire Frattesi a Barella nel derby Inter-Milan di sabato (ore 18). Dal giornalista arriva però un appoggio a Inzaghi, nel suo intervento a Radio Radio Mattino.

SCELTA CHIARA – Sandro Sabatini è sicuro su Davide Frattesi: «Titolare nel derby Inter-Milan? No, non lo mette perché non cambia mai. Però che alla lunga debba trovare un posto per giocare è vero. Poi, sempre alla lunga, tutti ci girano intorno e fanno finta di nulla, però Frattesi è un’alternativa a Nicolò Barella e se giocano insieme, come ha fatto Luciano Spalletti, Barella deve andare a sinistra. In questo momento Frattesi è in forma, Barella no. O comunque meno. Questo lo sa soltanto Inzaghi, e comunque apprezzo che ci vada coi piedi di piombo. Lui fa la formazione e lo preferisce, come preferisce Matteo Darmian a Benjamin Pavard, poi magari li cambia in Champions League. Poi se il derby lo vince col blocco bravo, se il derby lo perde con un autogol o un pallone che rimbalza sulla bandierina e finisce male, tutti diranno che poteva mettere Pavard e Frattesi».