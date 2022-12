Sabatini: «Dzeko superiore a Lukaku e Lautaro Martinez! È la loro fortuna»

Sabatini ha elogiato le qualità dell’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko. Il bosniaco, a detta sua, è superiore sia a Lukaku che a Lautaro Martinez. Contro il Napoli sarà la certezza

SUPERIORE − Sandro Sabatini, su Radio Radio, non nasconde la sua grande passione per l’attaccante bosniaco: «Inter anti Napoli? Dzeko titolare poi uno fra Lukaku e Lautaro Martinez. Se Dzeko sta bene è superiore sia a Lautaro che a Lukaku e soprattutto Dzeko può giocare con tutti e per tutti e due. Tecnicamente fa la fortuna di entrambi, non c’è discussione secondo me. Invece di andare in Arabia Saudita si accontenta di avere un contratto non ricchissimo all’Inter perché gli piace ancora giocare. Con una partita a settimana è un signor giocatore, anzi il più forte di tutti».