Sabatini: «Dzeko-Mkhitaryan giocherebbero a Roma? Mourinho all’Inter…»

Mourinho due estati fa lasciò andare Dzeko all’Inter e l’estate scorsa Mkhitaryan. Secondo Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Radio, entrambi sono stati dati via a cuor leggero. Il giornalista fa anche l’esempio del Triplete nerazzurro

ERRORI – José Mourinho avrebbe dovuto trattenere Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan? Secondo Sandro Sabatini i due giocatori, ora all’Inter, sono stati ceduti troppo facilmente: «Su Mourinho sposterei il discorso: si dice voglia un mercato all’altezza? Ma chi lo fa il mercato? Mi faccio una domanda: Dzeko giocherebbe in questa Roma? E Mkhitaryan? Ci sono giocatori dati via molto a cuor leggero per prendere poi Matic che è simile a Cristante. Gli errori sono stati fatti. Li ha fatti solo Mourinho? Solo Tiago Pinto? Chi li ha fatti questi errori? Mourinho come tutti gli allenatori chiede i giocatori e rifaccio sempre l’esempio dell’Inter. L’anno del Triplete il tecnico portoghese voleva Ricardo Carvalho e Deco, non li potevano prendere perché costavano troppo. Gli presero Lucio e Sneijder e vinse il Triplete. Probabilmente con Carvalho e Deco avrebbe vinto anche il campionato interstellare ma molto più probabilmente non avrebbe vinto il Triplete. L’allenatore deve dare indicazioni sul mercato, poi è la società che si prende le responsabilità».