Sabatini: «Dzeko è meglio sia di Lautaro che di Lukaku, è un campione»

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva, dicendo la sua riguardo il pacchetto offensivo dell’Inter, in cui vede Dzeko come il migliore.

CAMPIONE – Sandro Sabatini non ha dubbi su chi sia il migliore attaccante dell’Inter: «Lukaku non è un problema. Secondo me però se stanno tutti e tre bene, Dzeko è il titolare. Uno tra Lukaku e Lautaro lo affianca in base a chi sta meglio. Questo fino al 60′, quando poi Dzeko è stanco entra uno dei due. Dzeko è meglio sia di Lautaro che di Lukaku. Per me Dzeko è un campione, come tocca lui la palla, come tira, come è leader. Lukaku e Lautaro sono due ottimi giocatori, ma possono ancora imparare tanto dal bosniaco». Così Sabatini, che nel suo intervento non cita nemmeno Joaquin Correa.