Sabatini: «Dzeko da dirigente me lo tengo sempre! Grande uomo, corretto»

Sabatini si è concentrato su Dzeko. L’attaccante bosniaco, ex Roma, sta sostituendo alla grande Lukaku. I due hanno lavorato insieme ai tempi della Capitale

DZEKO − Le parole di Walter Sabatini sull’attaccante dell’Inter: «Non lo perderei mai, perché è un uomo leale. Un grande uomo, corretto. È un gran compagno di squadra e, quindi, anche un valore aggiunto. Io dirigente uno come Dzeko me lo tengo sempre. Come sempre, però, dico anche che i dirigenti dovrebbero starsi zitti, sono altri che devono parlare». Questo il suo intervento a Calciomercato.it.