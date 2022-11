Sabatini: «Dzeko all’Inter un piacere per gli occhi, Belotti no! Lacuna Mourinho»

A Sabatini non piace granché come Mourinho sta gestendo l’attacco della Roma. Il giornalista, in collegamento con Radio Radio, critica l’aver fatto partire Dzeko un anno fa direzione Inter con Belotti che ora sta facendo molto poco.

DOWNGRADE – Sandro Sabatini ha qualche dubbio sulla gestione della Roma: «Secondo me José Mourinho, e mi rifaccio anche ai tempi dell’Inter, se proprio vogliamo indicare una lacuna nella valutazione dei giocatori da far partire non sempre è stato efficace. Voglio citare il mio solito cavallo di battaglia, che è Edin Dzeko: vederlo giocare all’Inter è un piacere per gli occhi. Veder giocare Andrea Belotti nella Roma è un grande punto interrogativo: non so se Dzeko sarebbe costato di più».