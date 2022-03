Sabatini: «Dybala? Visto all’Inter ma dubito offerte! Inzaghi sia supportato»

Sabatini non è così convinto che Dybala possa andare all’Inter, nonostante tutte le voci di mercato di questo periodo. Da Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista poi trova un pesante errore di Inzaghi.

TEMA MERCATO – Sandro Sabatini prova a ipotizzare il futuro di Paulo Dybala, in scadenza: «Se è vero che qualcuno gli offre di più Dybala andrà dove gli offriranno di più. Io ho il sospetto però che su Dybala non ci sia, al di là delle chiacchiere, un’offerta superiore alla Juventus. Io dubito che ci sia, in concreto, un’offerta pari a quella della Juventus. Anche se ho già visto su tutte le prime pagine Dybala già con la maglia dell’Inter».

MOLTO MALE – Sabatini critica: «I numeri sono sempre uguali. È vero che con Marcelo Brozovic l’anno scorso l’Inter aveva cinque vittorie su cinque, quest’anno non arrivano. Brozovic è comunque fondamentale, manca il piano B che poteva essere Stefano Sensi. Ma comunque non l’ha venduto Simone Inzaghi. Il piano B poteva essere Roberto Gagliardini, che per me è il vice-Brozovic e non la quarta opzione eventuale. Nel momento in cui a Inzaghi viene data l’accusa di essere troppo giovane, inesperto a certi livelli, che subisce la pressione e non fa i cambi giusti è proprio lì che si vede la società. Nel momento in cui a Inzaghi dai Felipe Caicedo se lo mette al 91′ faceva miglior figura se non chiedeva nulla. Inzaghi è bravo ad allenare, ma è alla prima esperienza a un certo livello: ha bisogno del supporto leale e tecnico. Si è parlato di rinnovo di contratto nei giorni in cui Arturo Vidal si permetteva di fare delle battute sulla cresta bionda e Inzaghi che lo faceva giocare… O l’una o l’altra: Vidal o lo punisci, non mille euro, o lo fai giocare».