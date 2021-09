Sabatini: «Dopo 11 mesi, Inter alla pari del Real Madrid. Cambi discutibili»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato del KO dell’Inter di ieri sera contro il Real Madrid. Per Simone Inzaghi, molto discutibili i cambi nella ripresa

RAMMARICO − Così Sabatini sulla gara tra nerazzurri e Real Madrid: «Fosse finita pari, potevamo dire che l’Inter avrebbe avuto dei rimpianti per la mancata vittoria. Il zero dell’Inter fa impressione, però, c’è da dire che a distanza di 11 mesi i nerazzurri hanno giocato alla pari contro il Real Madrid. C’è qualcosa da discutere sui cambi. Quelli di Simone Inzaghi non sono stati utili, mentre Carlo Ancelotti ha fatto entrare due ragazzini di 19 e 21 anni che gli hanno fatto vincere la gara».