Sabatini difende Asllani: «Critiche ingiuste e ingenerose dai tifosi!»

Sabatini ha voluto difendere Asllani, autore di una bellissima partita in Inter-Empoli. Il giornalista lo difende dagli attacchi precedenti.

A DIFESA DI KRIS – Asllani è stato autore di una bellissima partita in Inter-Empoli, realizzando anche un assist per il gol di Denzel Dumfries di testa. Si tratta probabilmente della miglior partita in stagione del centrocampista albanese, ma addirittura del suo intero triennio in nerazzurro. Sicuramente gli darà ancora più morale per il prosieguo della stagione. Su Pressing, Sandro Sabatini ha parlato proprio di lui difendendolo anche dalle critiche arrivate nei giorni e delle settimane precedenti: «Io vorrei spezzare una lancia a favore di un giocatore e questo giocatore è Kristjan Asllani. Ingeneroso e anche ingiusto il massacro degli stessi tifosi dell’Inter su Asllani. Ha giocato questa sera con l’Empoli una bellissima partita. L’albanese è un ottimo giocatore, ma non è Calhanoglu. Ma nessuno è come il turco».