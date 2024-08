Sabatini: «Debiti Inter? Non è reato! Oaktree non pittoresca come Zhang»

Sabatini risponde a una domanda relativa alla situazione dell’Inter, evidenziando come Oaktree stia agendo ben all’interno della regolarità e così era anche in precedenza. Da Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista non approva le critiche sulla situazione economico-finanziaria.

NON FUNZIONA COSÌ – Stamattina, un ascoltatore ha provato a contestare la presenza dell’Inter in Serie A «perché ha troppi debiti». Un’accusa generica e pretestuosa, che Sandro Sabatini respinge al mittente: «L’Inter non può partecipare al campionato? No. Attenti, perché sono delle notizie che hanno uno spunto veritiero però diventano automaticamente vere e generano una scia di commenti e di contestazioni che non hanno ragioni di essere se la notizia viene riportata in maniera corretta. Cioè: avere dei debiti, in Italia, non è un reato. Neanche sportivo. E avere un patrimonio netto negativo, se rientra nelle regole, non è un reato».

Sabatini sul nuovo impegno di Oaktree per l’Inter dopo Zhang

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ – Due mesi e mezzo fa, Oaktree ha preso il posto di Suning come proprietario dell’Inter. Per Sabatini ci sono già novità dal mercato: «È chiaro che l’Inter ha preso due parametri zero, pagando delle commissioni perché ci sono, e poi ha preso Josep Martinez il portiere. Si è liberata degli ingaggi di Alexis Sanchez e spera di Joaquin Correa, non vedo tutte queste spese. Ha lasciato partire tutti i giocatori in scadenza di contratto, tipo Stefano Sensi, e preannuncio che l’anno prossimo dovrà vendere un pezzo pregiato. Questo è fuori da ogni dubbio, perché i debiti generano interessi negativi e questo alla lunga si paga. Mettere a posto i debiti sarà necessario per la nuova proprietà di Oaktree, che non è pittoresca come gli ultimi mesi di Steven Zhang. Però non credo che l’Inter sia fuori dalle regole e che sia uno scandalo che partecipi al campionato».