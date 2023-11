Sabatini: «Darmian all’Inter sta insegnando calcio e non solo»

Elogio di Sabatini nei confronti di Darmian. Il giornalista celebra il numero 36 dell’Inter, per il suo rendimento in campo e fuori: ne ha parlato in collegamento con Radio Sportiva.

UN ESEMPIO – Sandro Sabatini ritiene fondamentale la figura di Matteo Darmian: «Nella sua normalità eccezionale. Difendendo a quattro sa fare il terzino destro o il terzino sinistro, ma all’occorrenza anche il centrale perché nella Primavera del Milan è cresciuto lì. Dove lo metti sta, è esemplare per correttezza, determinazione e impegno. Un giocatore fortissimo e un grande rimpianto per il calcio italiano, perché Darmian un po’ come Andrea Barzagli ha fatto una discreta carriera ed è dovuto andare all’estero. Dopo il Manchester United era andato al Parma, è stata una grande intuizione di Piero Ausilio e Antonio Conte. Era un giocatore che rischiava di essere dimenticato al Parma, un po’ come Barzagli che la Juventus prese dal Wolfsburg per meno di un milione. E Darmian ora sta insegnando calcio e comportamento in questi anni all’Inter».