Sabatini sul post-Conte: «Napoli deve puntare su Allegri o Inzaghi!»

Sandro Sabatini ha indicato chi, dal suo punto di vista, dovrebbe essere individuato dal Napoli come sostituto di Antonio Conte in caso di addio del salentino a fine stagione.

IL COMMENTO – Sandro Sabatini si è espresso a Radio Sportiva in merito all’ipotesi di addio di Antonio Conte al Napoli a fine stagione. Il giornalista ha stupito tutti, indicando due nomi su cui dovrebbe puntare il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per la prossima annata: «Solo due sono i nomi su cui poter affondare il colpo in estate. Questi sono Allegri e Inzaghi, nessun altro. Ricordiamo cos’ha fatto quest’ultimo quando Conte ha deciso di lasciare l’Inter qualche stagione fa. Non immagino altri profili per il Napoli».