Sabatini controcorrente: «Inter, a mancare sono stati i titolari»

Sandro Sabatini si è pronunciato in merito al futuro di Simone Inzaghi, indicando il suo ragionamento a proposito della stagione dell’Inter.

LA VALUTAZIONE – Sandro Sabatini si è così espresso a Pressing: «Mancati i gol delle riserve in attacco? Esiste questa narrazione sulla stagione dell’Inter. Ma se si guarda il rendimento degli attaccanti, a mancare sono state le reti di Lautaro Martinez, non quelle di Arnautovic e Taremi. L’Inter ha inoltre il miglior attacco in Serie A».

Sabatini analizza l’annata dell’Inter. Sul giudizio pesa una finale!

LA CONSIDERAZIONE – Sabatini ha poi proseguito: «Sperando che sabato arrivi una vittoria importantissima, possiamo dire che la stagione attuale è positiva perché l’Inter stata in corsa in tutte le competizioni. Inzaghi è un bravissimo allenatore, ma se alla fine non vinci alcun trofeo, cosa metti in bacheca? Una foto?»

LO SCENARIO – Il futuro di Marko Arnautovic e Joaquin Correa è già scritto, mentre quello di Mehdi Taremi si deciderà nei prossimi mesi. A prescindere dall’esito della Champions League e del prossimo Mondiale per Club, l’Inter ha infatti deciso di non rinnovare il contratto dell’austriaco e dell’argentino. L’obiettivo del ringiovanimento del reparto avanzato potrebbe coincidere anche con la cessione del calciatore iraniano, con i risvolti del mercato che potrebbero originare una rivoluzione totale nell’attacco nerazzurro.