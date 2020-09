Sabatini: “Conte solo un modulo. L’Inter non ha avuto fiducia in Eriksen!”

Sandro Sabatini

Conte ha un limite ed è il modulo. Ne è sicuro Sandro Sabatini, giornalista italiano e presentatore TV, che sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato del tecnico dell’Inter, facendo riferimento anche a Christian Eriksen e non solo.

IL MODULO – Conte ha un limite, e secondo il giornalista Sandro Sabatini è il modulo: «Il fatto di vincere o perdere con il 352 non ha senso. Il 352 è un sistema di gioco validissimo se ci sono gli interpreti adatti, ma giocare solo con questo modulo penso sia una limitazione».

SU ERIKSEN – : Non solo Conte. L’Inter non ha avuto fiducia in un giocatore in particolare: «Christian Eriksen? Giocatore di qualità ma l’Inter non ha avuto fiducia in lui, e questo mi sembra uno spreco. Ha fatto cose buone ma quando non entrava in partita andavano cercate le cause».

MERCATO CHIESA – Sabatini conclude parlando anche di Federico Chiesa, più volte accostato al mercato di Inter, Milan e Juventus: «Chiesa? Se vuole andar via il prezzo lo fa la società. La Fiorentina lo ha lanciato e gli ha dato fiducia, adesso non può svalutarlo. Il comportamento della Fiorentina nei confronti di Chiesa è stato irreprensibile».