Sabatini: “Conte? Oggi non è storia della Juventus, ma dell’Inter!”

Sandro Sabatini, noto giornalista e conduttore, ha parlato, ospite negli studi di “Tiki Taka” del rapporto tra Antonio Conte, la Juventus e la sua nuova avventura all’Inter. Tra pochi giorni, infatti, ci sarà il ritorno del tecnico salentino all’Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni

RIVALITÀ – Antonio Conte è un professionista, ma non lo scopriamo di certo oggi. Il tecnico salentino non ha mai smesso di sottolinearlo, ed ecco perchè secondo Sandro Sabatini, le parole di Andrea Agnelli (numero uno della Juventus, QUI le sue dichiarazioni) sembrano piuttosto fuorvianti: «Dire che Conte è la storia della Juventus, oggi, significa non aver visto le partite dell’Inter. Sembra quasi un ultras nerazzurro. Assenza del fattore campo in Juventus-Inter a porte chiuse? Credo che mancherà a tutto il calcio, ma per Conte sarà una distrazione in meno. Mi sembra un paradosso dirlo, ma in quella che sarebbe stata la partita nella partita, tra Conte e il pubblico, il tecnico con questa decisione conserverà energie mentali preziose».