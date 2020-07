Sabatini: “Conte, no processi ma considerazioni. Eriksen? Non...

Sabatini: “Conte, no processi ma considerazioni. Eriksen? Non capisco…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Sandro Sabatini ha parlato dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e di Christian Eriksen

VALUTAZIONI – Queste le parole di Sandro Sabatini su Antonio Conte dopo la sconfitta di ieri in Inter-Bologna. «Al primo anno ha vinto alla Juventus e al Chelsea, ma non all’Inter. Non è una critica a Conte, ma un elogio per quello che aveva fatto. Non gli farei un processo perché sarebbe ingeneroso, ma bisogna fare delle considerazioni che vanno accettate e valutate. Preparazione atletica? Si fa fatica a giudicare senza sapere nulla ed avere dei dati».

PARABOLA – Sabatini sul parallelo tra Conte e Marcello Lippi. «La sua parabola all’Inter per ora assomiglia un po’ alla storia di Conte. Inter? Squadra che soffre le rimonte perché ha un gioco troppo dispendioso. Un conto è giocare con il 3-5-2 d’inverno e un conto d’estate. I 2 sulla fascia che devono correre in su e giù, magari lo fanno meglio d’inverno».

DELUSIONE – Sabatini sulle prestazioni di Christian Eriksen. «Era in condizioni migliori quando è arrivato a gennaio, ma non lo facevano giocare. Adesso non tocca palla, è un giocatore deludente e avulso dal gioco. Non riesco a capire perché sia così un corpo estraneo».