Sabatini: «Conte? Niente Inter o Juventus, in Italia solo in un club»

Sandro Sabatini, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore salentino in questi giorni è stato accostato anche all’Inter e alla Juventus.

RITORNO DIFFICILE − Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Antonio Conte che secondo molti potrebbe tornare all’Inter. Le sue parole. «Io tenderei a escludere l’Inter ad esempio. È bello fare i titoli sui giornali Conte torna all’Inter, c’è stato un contatto, a Natale e Pasqua ha mandato gli auguri. I nerazzurri non possono riprenderlo per tanti motivi. L’ultimo è perché è andato via con una buona uscita di 7 milioni. Quindi non lo possono riprendere e non lo riprenderanno. La Juventus è da escludere anche per tanti motivi. Uno di questi è il fatto che affidare una squadra di giovani a Conte o ad Allegri non fa alcuna differenza. Andando così a cercare poi una squadra che possa soddisfare le sue pretese, a me viene in mente solo la Roma. Se dovesse andare via Mourinho io penso che lui potrebbe avere proprio i giallorossi come punto d’arrivo o ambizione. Credo che non gli dispiacerebbe»