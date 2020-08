Sabatini: “Conte, mancato di riconoscenza verso Inter. Europa League…”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Sandro Sabatini ha parlato del caso dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte

MERCATO – Queste le parole di Sandro Sabatini su Antonio Conte e Christian Eriksen. «A Conte è stato fatto un mercato quasi stellare, un mercato che Spalletti se lo sognava. Eriksen? Giocatore gradito da Conte che forse poi ci ha ripensato».

ALLEGRI – Sabatini su Antonio o Massimiliano Allegri, candidato alla panchina dell’Inter in caso di addio del tecnico leccese. «Per loro parla la carriera e i trofei vinti ma non so dire chi sia più bravo. Io ho la sensazione che in alcune società Antonio possa essere più produttivo, ma nella maggior parte dei casi Allegri è preferito».

FUTURO – Sabatini sul destino di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, e il tecnico nerazzurro. «In entrambi i casi sarà comunicato al termine delle coppe».

BANCO DI PROVA – Sabatini sull’Europa League e lo sfogo dell’allenatore della squadra meneghina. «Il banco di prova di Conte è l’Europa League, che influirà tantissimo nel giudizio finale. Antonio ha tanti pregi ma nell’ultimo episodio ha mancato di riconoscenza nei confronti di una società che lo paga molto bene e nei confronti di Marotta che lo ha portato all’Inter».

LICENZIAMENTO – Sabatini sull’ipotesi licenziamento per il tecnico pugliese. «Non ci sono gli estremi del licenziamento per giusta causa, al massimo delle multe per dichiarazioni inopportune».