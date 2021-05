Sabatini ritiene che sia più Conte il responsabile dell’addio all’Inter, anziché la società. Il giornalista, ospite del post partita Mediaset della finale di Champions League, contesta quanto fatto dall’ex allenatore nerazzurro.

SCAPPATO VIA – Per Sandro Sabatini il divorzio andato in scena a metà settimana poteva essere evitato: «A me Antonio Conte ha deluso. Perché? Andare via dalla squadra che ha vinto lo scudetto, ancor prima di sapere cosa succederà, secondo me detto nella maniera più benevola e positiva è stato un tradimento nei confronti dei tifosi e della sua squadra. Anche della società, che comunque andava incontro a un periodo di austerity preannunciata. Però, negli ultimi due mercati, l’aveva accontentato in tutto e per tutto».