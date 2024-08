Sabatini su Chiesa-Inter: «Due grandi qualità. Ecco dove lo vedrei bene»

Walter Sabatini da dirigente sportivo di grandissima esperienza ha fatto il punto della situazione legata a Federico Chiesa. E a TMW Radio ha parlato del suo possibile futuro, con le voci sull’Inter che restano ancora accese.

SCELTA – Il nome di Federico Chiesa continua a tenere accesi i sogni di tanti tifosi dell’Inter. Anche se un suo eventuale arrivo si concretizzerebbe soltanto tra una stagione, al termine del suo contratto. Walter Sabatini ha detto la sua sulla situazione e sulla scelta della Juventus di metterlo fuori rosa: «Parliamo di un calciatore forte, non serve un mio intervento per dirlo. Ma rispetto anche le idee e l’operatività di Thiago Motta. Contro il Como ho visto una Juventus che ha una fisionomia precisa come il Bologna lo scorso anno. Il lavoro degli allenatori è fondamentale e se lui ha deciso di tenerlo ai margini è perché ha un progetto di gioco già in mente».

Chiesa all’Inter? Ecco dove lo vedrebbe Walter Sabatini

BAGARRE – Come sottolinea Walter Sabatini nel suo intervento, un giocatore come Federico Chiesa non ha certamente bisogno di presentazioni. E le pretendenti non mancano, come dimostra anche il forte interesse del Barcellona su di lui. Il dirigente sportivo ha parlato di dove vedrebbe bene il giocatore, sempre tenendo in considerazione l’ipotesi Inter: «Potrebbe giocare ovunque. A prescindere da questo inciampo, rimane un giocatore forte con grande accelerazione e soluzioni tecniche importanti. La bocciatura di Thiago Motta non è definitiva, ma è semplicemente una scelta tattica rispetto all’idea che l’allenatore ha in questo momento. Farebbe comodo a chiunque, anche alla Roma, per dire».